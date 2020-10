Calciomercato Milan, rescissione consensuale per Alen Halilovic (Di lunedì 5 ottobre 2020) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’AC Milan ha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilovic. Ecco quanto è stato pubblicato sulla homepage dei rossoneri: “AC Milan comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con Alen Halilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.” … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 5 ottobre 2020) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’ACha comunicato di aver rescisso consensualmente il contratto con. Ecco quanto è stato pubblicato sulla homepage dei rossoneri: “ACcomunica di aver rescisso consensualmente il contratto conHalilović. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera.” … L'articolo

