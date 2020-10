Calciomercato, attaccante per Samp e Torino. Colpo Udinese, tris Fiorentina e difensore al Bologna (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimissime ore di Calciomercato. Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio in Italia e all’estero. Udinese – Colpo di scena per l’attacco. E’ ad un passo Deuloeu. L’ex Milan sembrava vicino alla Fiorentina, poi l’inserimento del club bianconero. SampDORIA-Torino – Il club blucerchiato ha in pugno l’attaccante Fernando Llorente. Pronto un triennale da 1,5 milioni di euro. Federico Bonazzoli verso il Torino. Come alternativa a Ramirez, i granata puntano su Amer Gojak, 23 anni, trequartista bosniaco della Dinamo Zagabria. Bologna – Il club rossoblu continua la ricerca ad un nuovo difensore. Sono due i ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultimissime ore di. Le squadre del campionato di Serie A continuano a muoversi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio in Italia e all’estero.di scena per l’attacco. E’ ad un passo Deuloeu. L’ex Milan sembrava vicino alla, poi l’inserimento del club bianconero.DORIA-– Il club blucerchiato ha in pugno l’Fernando Llorente. Pronto un triennale da 1,5 milioni di euro. Federico Bonazzoli verso il. Come alternativa a Ramirez, i granata puntano su Amer Gojak, 23 anni, trequartista bosniaco della Dinamo Zagabria.– Il club rossoblu continua la ricerca ad un nuovo. Sono due i ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato attaccante Le 5 cose che non sai di Borja Mayoral, nuovo attaccante della Roma: l'esordio con gli scherzi, il diabete e Raul... Calciomercato.com Calciomercato, attaccante per Samp e Torino. Colpo Udinese, tris Fiorentina e difensore al Bologna

Ultimissime ore di calciomercato. Le squadre del campionato di Serie A ... SAMPDORIA-TORINO – Il club blucerchiato ha in pugno l’attaccante Fernando Llorente. Pronto un triennale da 1,5 milioni di ...

Calciomercato Torino: fatta per l’arrivo di Bonazzoli dalla Sampdoria

Come riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe chiuso l’operazione per Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria. Bonazzoli sarà a disposizione di Giampaolo in un reparto offensivo ...

Come riportato da Sky Sport, il club granata avrebbe chiuso l'operazione per Federico Bonazzoli, attaccante della Sampdoria. Bonazzoli sarà a disposizione di Giampaolo in un reparto offensivo ...