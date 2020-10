Boss di Torre Annunziata arrestato | fuggiva da un mese

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stamattina gli agenti del commissariato dihanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Salvatore Carpentieri, 31ennese. L’uomo era sfuggito alla cattura lo scorso 25 settembre quando furono arrestate 12 persone gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, questi ultimi aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di affermare la supremazia del clan “Quarto Sistema” operante ae in aperto e ...

Otto ras del clan dei Gionta condannati a morte dai boss del “Quarto Sistema”. A dirlo sono le pagine dell’inchiesta dell’Antimafia che qualche giorno fa ha portato all’arresto di dodici persone. Cart ...Una cerimonia di famiglia con il ricevimento in un locale su via Panoramica, a Castellammare, rischia di trasformarsi in un vero e proprio focolaio per il clan D’Alessandro. Dalla scorsa ...