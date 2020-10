Alitalia: chiede cigs per 6.828 fino a settembre 2021 (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT - Alitalia chiede una proroga di quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, per complessivi 6.828 dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner. Lo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 05 OTT -una proroga di quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, per complessivi 6.828 dipendenti diSai e Cityliner. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia chiede Alitalia, chiede un altro anno di cassa integrazione per quasi 7mila dipendenti Il Fatto Quotidiano Alitalia avanza una nuova richiesta di Cassa integrazione straordinaria

Alitalia: chiede cigs per 6.828 fino a settembre 2021

ROMA, 05 OTT - Alitalia chiede una proroga di quasi un anno della cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 31 ottobre, per complessivi 6.828 dipendenti di Alitalia Sai e Cityliner. Lo si legge ...

