UFFICIALE Genoa, dal Cittadella arriva Paleari: il comunicato

Alberto Paleari è un nuovo giocatore del Genoa, arriva in rossoblu con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Tutti i dettagli. Nuovo acquisto per il Genoa che ha confermato l'arrivo in rossoblu del portiere Alberto Paleari dal Cittadella. «Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da As Cittadella, in prestito con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del portiere Alberto Paleari (Giussano, 29/08/1992). Sarà a disposizione alla ripresa degli allenamenti al Centro Signorini».

