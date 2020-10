Siderurgico di Taranto: un lavoratore positivo a test corona virus. Nella città da domani distribuzione di mascherine Decine di negozi in Puglia chiusi per casi di contagio tra barese e Bat (Di domenica 4 ottobre 2020) L'articolo Siderurgico di Taranto: un lavoratore positivo a test corona virus. Nella città da domani distribuzione di mascherine <small class="subtitle">Decine di negozi in Puglia chiusi per casi di contagio tra barese e Bat</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) L'articolodi: uncittà dadi diinperditrae Bat proviene da Noi Notizie..

TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Firmato dal ministro dell'Ambiente @SergioCosta_min il decreto di proroga per la conclusione degli interventi nel siderur… - TgrRaiPuglia : Firmato dal ministro dell'Ambiente @SergioCosta_min il decreto di proroga per la conclusione degli interventi nel s… - NoiNotizie : Siderurgico Arcelor Mittal di #Taranto, sciopero @usbsindacato con presidio di una portineria - giacomomeloni2 : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva il Segretario Generale #Fim Cisl Roberto #Benaglia oggi a Taranto: abbiamo davanti a noi settimane decisive, do… - CislFpER : RT @FIMCislStampa: Ex #Ilva il Segretario Generale #Fim Cisl Roberto #Benaglia oggi a Taranto: abbiamo davanti a noi settimane decisive, do… -