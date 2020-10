Scontro a fuoco con Polizia a Napoli | muore rapinatore 17enne

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 4 ottobre 2020) Stamattina, in via Duomo nei pressi della zona portuale, un equipaggio dei Falchi è intervenuto nel corso di una rapina a mano armata ai danni di tre automobilisti, commessa da due persone armate di pistola. Nel corso dell'azione, uno dei due rapinatori, un 17 enne, è rimasto ucciso mentre l'altro, un 18enne, è stato arrestato. Da una prima ricostruzione dei fatti, i due rapinatori a bordo di uno scooter, rubato, si sarebbero avvicinati ad un'auto in via Duomo nel centro di. I due erano armati e indossavano il casco integrale. In quel momento è passata una pattuglia dellaed è partita la sparatoria. Laha recuperato la pistola dei rapinatori Il ragazzo di 17 anni era del quartiere Forcella.Il ragazzo di 18 anni è Ciro De Tommaso, 18 anni, figlio di Gennaro, detto Genny, ...