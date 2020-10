Quando mi sono ritrovata in mezzo al nulla (Di domenica 4 ottobre 2020) Lui era uno spensierato e scanzonato giovane uomo, anche se la sua età, prossima ai trent’anni, avrebbe forse dovuto essere un incentivo per sistemare la sua vita, almeno seguendo i consigli di amici e parenti. Io ero solo ragazzina, con tanti sogni e progetti per il futuro, che si preparava al suo primo anno di Università. Non è stato amore a prima vista il nostro, anche se dopo quel primo appuntamento non ci siamo separati un solo giorno della nostra vita insieme. Ero bella e corteggiata, eppure era l’ambizione e la voglia di creare un futuro rigoglioso, a scandire le mie giornate: no, l’amore proprio non era nei miei piani. Eppure la sua simpatia, il corteggiamento sfrenato e la sua tenacia mi hanno portato a concedergli un’opportunità. Seduti in macchina, ad ascoltare le sue canzoni, mai avrei immaginato che quella piacevole ... Leggi su dilei (Di domenica 4 ottobre 2020) Lui era uno spensierato e scanzonato giovane uomo, anche se la sua età, prossima ai trent’anni, avrebbe forse dovuto essere un incentivo per sistemare la sua vita, almeno seguendo i consigli di amici e parenti. Io ero solo ragazzina, con tanti sogni e progetti per il futuro, che si preparava al suo primo anno di Università. Non è stato amore a prima vista il nostro, anche se dopo quel primo appuntamento non ci siamo separati un solo giorno della nostra vita insieme. Ero bella e corteggiata, eppure era l’ambizione e la voglia di creare un futuro rigoglioso, a scandire le mie giornate: no, l’amore proprio non era nei miei piani. Eppure la sua simpatia, il corteggiamento sfrenato e la sua tenacia mi hanno portato a concedergli un’opportunità. Seduti in macchina, ad ascoltare le sue canzoni, mai avrei immaginato che quella piacevole ...

FBiasin : Uno o più giocatori di una squadra risultano positivi. Viene/vengono isolato/isolati. Gli altri no. E giocano. Ma c… - chetempochefa : Quando sono diventata nonna ho capito di aver vinto io, non Hitler. Dovrei essere morta, sono nonna e sarò forse bi… - sbonaccini : Quando si amministra una grande regione si deve dare importanza a tutte le sue realtà. Sono oggi a Compiano, splend… - DaniMoni72 : @pablo__liberal @sarabanda_ Beh,in borsa non sono quotate in molte. Ieri sera ho sentito discorsi astrusi quando è… - conti_carla : RT @Marco_dreams: Maltempo: crollano due ponti, due persone morte e una ventina di dispersi. Quando la gente capirà che i veri problemi del… -