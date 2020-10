Maltempo nel Pavese, cacciatore disperso nel Sesia: ricerche ancora senza esito (Di domenica 4 ottobre 2020) Palestro, Pavia,, 4 ottobre 2020 - E' ancora disperso Renato Mantovani, il cacciatore di 77 anni, o riginario di Castel Mella, Brescia, e domiciliato a Vercelli, scomparso da ieri nel Pavese dopo l'... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 ottobre 2020) Palestro, Pavia,, 4 ottobre 2020 - E'Renato Mantovani, ildi 77 anni, o riginario di Castel Mella, Brescia, e domiciliato a Vercelli, scomparso da ieri neldopo l'...

zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - DPCgov : #3ottobre Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, decedu… - campara1966_luc : RT @Corriere: Maltempo in Francia, fango e frane nel Sudest: la distruzione nell’area di Nizza - kiki_viola8 : RT @ilpinz: Anche rainews riesce a raccontare la catastrofe del nordovest senza citare la parola 'clima'. Che problemi hanno i nostri giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nel Meteo - MALTEMPO, NON È FINITA: entro STASERA nuove piogge e temporali in arrivo al Centro-Nord 3bmeteo Maltempo, verso la normalizzazione del servizio elettrico

"E-Distribuzione ricorda che, per la segnalare guasti e richiedere informazioni, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza ...

Concluso sotto il segno del vento il WindFestival 2020

La nona edizione del WindFestival 2020 si è conclusa offrendo anche quest’anno ai partecipanti e agli spettatori grandi emozioni ...

"E-Distribuzione ricorda che, per la segnalare guasti e richiedere informazioni, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza ...La nona edizione del WindFestival 2020 si è conclusa offrendo anche quest’anno ai partecipanti e agli spettatori grandi emozioni ...