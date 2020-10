Maltempo in Italia, 1 morto in Piemonte. Crolla ponte sul Sesia. Morto vigile del fuoco in Val d’Aosta (Di domenica 4 ottobre 2020) Maltempo in Italia, violenti rovesci al Nord, situazione critica al confine con la Francia. Il primo fine settimana di ottobre è all’insegna del Maltempo soprattutto sulle regioni del Nord, dove dalla giornata di venerdì la situazione è allarmante a causa delle forte piogge che hanno causato frane e allagamenti. Fonte foto: https://www.vigilfuoco.tv/Piemonte/vercelli/vercelli/Maltempo-gli-interventi-dei-vigili-del-fuoco-al-nordMaltempo, situazione critica al confine tra Italia e Francia. In Piemonte allerta arancione per rischio idrogeologico Al confine tra l’Italia e la Francia si registrano due persone che risultano disperse. Le autorità sono alla ... Leggi su newsmondo (Di domenica 4 ottobre 2020)in, violenti rovesci al Nord, situazione critica al confine con la Francia. Il primo fine settimana di ottobre è all’insegna delsoprattutto sulle regioni del Nord, dove dalla giornata di venerdì la situazione è allarmante a causa delle forte piogge che hanno causato frane e allagamenti. Fonte foto: https://www.vigil.tv//vercelli/vercelli/-gli-interventi-dei-vigili-del--al-nord, situazione critica al confine trae Francia. Inallerta arancione per rischio idrogeologico Al confine tra l’e la Francia si registrano due persone che risultano disperse. Le autorità sono alla ...

Maltempo: riaperta autostrada Torino-Aosta

AOSTA (4 ottobre 2020) - È stata riaperta al traffico alle 6,30 l’autostrada A5 Torino-Aosta. Era stata chiusa ieri, nel tratto tra Quincinetto e Scarmagno, a causa del maltempo. Il provvedimento era ...

