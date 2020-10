Lega serie A: Juventus-Napoli deve essere giocata stasera. Il ministro: non si gioca Calcio nel caos: serie C girone C, Trapani escluso dal campionato per due forfait consecutivi (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota ufficiale la Lega di serie A ribadisce che Juventus-Napoli deve essere giocata stasera alle 20,45. Il Napoli non ci sarà, date le disposizioni dell’autorità sanitaria. Si va verso un incredibile esito dell’incredibile vicenda. La Lega Calcio diffonderà le motivazioni a breve. Intervistato da Lucia Annunziata per “Mezz’ora in piur” di Raitre, Roberto Speranza ministro della Salute dice “è stato già deciso che non si gioca”. Il ministro ha anche detto: la priorità è la salute, si parla troppo di Calcio ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota ufficiale ladiA ribadisce chealle 20,45. Ilnon ci sarà, date le disposizioni dell’autorità sanitaria. Si va verso un incredibile esito dell’incredibile vicenda. Ladiffonderà le motivazioni a breve. Intervistato da Lucia Annunziata per “Mezz’ora in piur” di Raitre, Roberto Speranzadella Salute dice “è stato già deciso che non si”. Ilha anche detto: la priorità è la salute, si parla troppo di...

