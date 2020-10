Lega serie A: Juventus-Napoli deve essere giocata stasera Calcio nel caos: serie C girone C, Trapani escluso dal campionato per due forfait consecutivi (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota ufficiale la Lega di serie A ribadisce che Juventus-Napoli deve essere giocata stasera alle 20,45. Il Napoli non ci sarà, date le disposizioni dell’autorità sanitaria. Si va verso un incredibile esito dell’incredibile vicenda. La Lega Calcio diffonderà le motivazioni a breve. Il Calcio impazzito fa registrare anche l’esclusione del Trapani dal campionato di serie C girone C, quello comprendente le squadre pugliesi. Il Trapani che non si presentò a disputare.la partita di esordio, domenica scorsa, con la ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 ottobre 2020) Con una nota ufficiale ladiA ribadisce chealle 20,45. Ilnon ci sarà, date le disposizioni dell’autorità sanitaria. Si va verso un incredibile esito dell’incredibile vicenda. Ladiffonderà le motivazioni a breve. Ilimpazzito fa registrare anche l’esclusione deldaldiC, quello comprendente le squadre pugliesi. Ilche non si presentò a disputare.la partita di esordio, domenica scorsa, con la ...

