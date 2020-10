Il direttore della Asl di Napoli: 'Se fossero andati a Torino avrebbero messo a rischio molte altre persone (Di domenica 4 ottobre 2020) La sua posizione non è esattamente popolare nel mondo del calcio ma ci sono altre priorità. "Il Napoli non poteva partire per Torino. Avrebbe messo a rischio molte altre persone". A Radio Capital ... Leggi su globalist (Di domenica 4 ottobre 2020) La sua posizione non è esattamente popolare nel mondo del calcio ma ci sonopriorità. "Ilnon poteva partire per. Avrebbe". A Radio Capital ...

tancredipalmeri : Colpaccio di #90Minuto @RaiSport che ha in diretta il direttore della ASL di Napoli, che dice che non è in loro pot… - LaStampa : In un giorno di ordinaria Apocalisse italiana, può succedere che 626 millimetri di pioggia feriscano il cuore fragi… - ilriformista : Si teme che la difesa di Palamara possa comportare l’emergere di molto molto fango dai tombini ben chiusi della mag… - romano_mail : @Francalidia4 @FlaviaQuarto @annatrieste Il direttore della ASL Napoli 1 conferma il divieto. Evitate di leggere To… - iltirreno : Covid: il caso Napoli. Le parole del direttore dell'Asl della città -

Ultime Notizie dalla rete : direttore della Latina, il direttore della Asl: “Uscite meno possibile, aumento casi covid preoccupante” Il Fatto Quotidiano Usa: da responsabili campagna elettorale di Biden auguri a Trump e Melania

Oltre a Trump e alla moglie Melania, sono risultati positivi al test anche la consigliere Kellyanne Conway, il direttore della campagna, Bill Stepien, e almeno tre senatori del partito Repubblicano. I ...

Addio allo stilista Kenzo. Morto a Parigi per coronavirus uno del talenti visionari del ventesimo secolo

Lo stilista giapponese Kenzo Takada, meglio conosciuto come Kenzo, nome anche della sua casa di moda ... Baufumé) acquistata nel 1993 dalla LVMH Arnault, che è stato il direttore creativo fino al 1999 ...

Oltre a Trump e alla moglie Melania, sono risultati positivi al test anche la consigliere Kellyanne Conway, il direttore della campagna, Bill Stepien, e almeno tre senatori del partito Repubblicano. I ...Lo stilista giapponese Kenzo Takada, meglio conosciuto come Kenzo, nome anche della sua casa di moda ... Baufumé) acquistata nel 1993 dalla LVMH Arnault, che è stato il direttore creativo fino al 1999 ...