Il Coronavirus riprende vigore a New York, da mercoledì lockdown in 9 quartieri (Di domenica 4 ottobre 2020) Di fronte a un impennata di contagi da Coronavirus a New York il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione. Scuole e attività...

Riad ha sospeso il pellegrinaggio per musulmani stranieri e nazionali a marzo, dopo che l'Arabia Saudita ha segnalato il suo primo caso di Covid-19. "La ripresa del pellegrinaggio dell'Umra avverrà in ...

Acquistare l’indice DAX sui ribassi o approfittare dei rimbalzi per vendere?

Sicuramente la forte accelerazione dei nuovi contagi legati alla pandemia da Covid-19 non dovrebbe favorire la ripresa delle borse. Tuttavia le sorprese sono sempre dietro l’angolo e l’unico modo ...

