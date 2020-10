Flash News del 4 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 ottobre 2020) Nuovo record di positivi al Coronavirus in Italia, ieri i casi sono stati oltre 2.800 con 27 vittime. In costante aumento anche i ricoveri nelle terapie intensive;Atteso per mercoledì il Decreto con le nuove misure anti contagio. Il Viminale prevede l’utilizzo dell’esercito per far rispettare il divieto di assembramenti;Il calcio: scoperti molti casi positivi al Covid-19 in diverse squadre della Serie A. I giocatori del Napoli sono in isolamento, niente trasferta a Torino per la partita contro la Juve;Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è ad Assisi in occasione delle celebrazioni per San Francesco “Non dissipiamo i sacrifici fatti fin qui“, ha detto conte, rinnovando l’invito a non abbassare la guardia;In Europa, in quadro della pandemia è anche più preoccupante – la Spagna è il Paese con il più alto ...