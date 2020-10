Covid a scuola, l'assessore alla Sanità del Lazio: 'Ad oggi 336 studenti positivi su 296 plessi' (Di domenica 4 ottobre 2020) a , questa la situazione a . 'Dall'inizio delle attività scolastiche siamo intervenuti in 296 plessi e sono state riscontrate 336 positività. La gran parte sono positività singole e abbiamo avuto ... Leggi su leggo (Di domenica 4 ottobre 2020) a , questa la situazione a . 'Dall'inizio delle attività scolastiche siamo intervenuti in 296e sono state riscontrate 336tà. La gran parte sonotà singole e abbiamo avuto ...

AzzolinaLucia : Non è una semplice provocazione, è un affronto a chi ogni giorno a scuola fa enormi sacrifici per garantire la sicu… - nzingaretti : Dalle mobilitazioni di docenti e studenti arrivano richieste a cui il Governo deve dare ascolto e risposte a cominc… - Agenzia_Ansa : In Italia già 400 scuole sono state colpite da almeno un caso di #Covid, 75 sono state chiuse #Scuola #ANSA - FantiniValerio : 'Volete vedere la scuola più bella del mondo? Eccola' @mashableitalia - infoitinterno : Covid a scuola, l'assessore alla Sanità del Lazio: «Da inizio anno 336 studenti positivi su 296 plessi» -