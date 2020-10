Corsa delle Rose a Lignano. Divertimento e solidarietà (Di domenica 4 ottobre 2020) Bel debutto per la manifestazione podistica che aderiva alla campagna Nastro Rosa della LILT: all’arrivo un fiore per tutte le partecipanti. In Corsa anche la maratoneta Silvia Furlani e il vicesindaco Marosa. Gruppo più numeroso, le Rose Selvatiche, formato dalle dipendenti del Comune Lignano Sabbiadoro (UD), 4 ottobre 2020 – Lignano corre, eccome se corre. La parola d’ordine è Divertimento e condivisione. In massima sicurezza, visti i tempi. La Corsa delle Rose ha debuttato in una splendida mattinata di sole portando al via quasi 700 atleti. In maggioranza donne, ma anche tanti uomini. Sport, Divertimento e una bella occasione di ... Leggi su udine20 (Di domenica 4 ottobre 2020) Bel debutto per la manifestazione podistica che aderiva alla campagna Nastro Rosa della LILT: all’arrivo un fiore per tutte le partecipanti. Inanche la maratoneta Silvia Furlani e il vicesindaco Marosa. Gruppo più numeroso, leSelvatiche, formato dalle dipendenti del ComuneSabbiadoro (UD), 4 ottobre 2020 –corre, eccome se corre. La parola d’ordine èe condivisione. In massima sicurezza, visti i tempi. Laha debuttato in una splendida mattinata di sole portando al via quasi 700 atleti. In maggioranza donne, ma anche tanti uomini. Sport,e una bella occasione di ...

vaticannews_it : #26settembre Giornata Internazionale per la completa eliminazione delle armi nucleari. Pax Christi chiede di fermar… - sciurini_ : e invece arrivo alla settimana del derby in pace con me stessa e con la mia squadra perderemo perche perdiamo sempr… - muoversintoscan : ???? Annullata corsa delle 19.10 da Piombino a Rio Marina per condizioni meteo avverse. #traghettiTos - punlore : RT @ailgamar: Dopo un'ora di corsa nel bosco ho l'anima innocente di un cinghiale, l'odore pure e il desiderio di automangiarmi insieme a d… - NmargheNiki : RT @ailgamar: Dopo un'ora di corsa nel bosco ho l'anima innocente di un cinghiale, l'odore pure e il desiderio di automangiarmi insieme a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa delle 15.56 / Lignano, in 700 alla Corsa delle Rose Il Friuli Juve-Napoli, ADL chiede il rinvio: no della FIGC. I bianconeri sono allo stadio

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle.

Juve-Napoli, FIGC non rinvia. I bianconeri sono allo stadio

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle.

Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle.Juventus-Napoli è a rischio rinvio. Dopo che la ASL Campania ha bloccato la partenza degli azzurri verso Torino la gara, in programma domani alle.