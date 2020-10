Bers: scenari economici foschi anche per i Balcani (Di domenica 4 ottobre 2020) La contrazione del Pil nei Balcani occidentali dovrebbe raggiungere il 5,1 per cento nel 2020, più del 4,8% precedentemente stimato, "a causa di un crollo del turismo", che colpisce in particolare Albania e Montenegro, afferma la Bers Leggi su firenzepost (Di domenica 4 ottobre 2020) La contrazione del Pil neioccidentali dovrebbe raggiungere il 5,1 per cento nel 2020, più del 4,8% precedentemente stimato, "a causa di un crollo del turismo", che colpisce in particolare Albania e Montenegro, afferma la

BELGRADO – La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha rivisto al ribasso le sue previsioni economiche per il 2020, a causa delle incertezze relative alla crisi del coronavirus, per ...

