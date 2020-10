Alessandro Gassman racconta: “Mio padre mi ha obbligato a fare l’attore, prendevo tranquillanti” (Di domenica 4 ottobre 2020) Alessandro Gassman, ospite oggi di Domenica In, ha raccontato come sia stato obbligato a fare l’attore da suo padre e le difficoltà che ha vissuto. Alessandro Gassman a Domenica In, ha scelto di raccontarsi, parlando di lavoro, ma anche di famiglia e affetti. Il figlio d’arte ha parlato anche di come abbia iniziato a fare la … L'articolo Alessandro Gassman racconta: “Mio padre mi ha obbligato a fare l’attore, prendevo tranquillanti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 ottobre 2020), ospite oggi di Domenica In, hato come sia statol’attore da suoe le difficoltà che ha vissuto.a Domenica In, ha scelto dirsi, parlando di lavoro, ma anche di famiglia e affetti. Il figlio d’arte ha parlato anche di come abbia iniziato ala … L'articolo: “Miomi hal’attore,tranquillanti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

