Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 07 | 10

(Di sabato 3 ottobre 2020)dailynews radiogiornale sabato 3 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in su Donald Trump positivo al coronavirus a febbre e tosse ed è stato ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed dove rimarrà per alcuni giorni sarà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali altre sostanze il presidente ha lasciato la casa bianca in elicottero dove è salito autonomamente la first lady Melania e rimane in quarantena a tosse e mal di testa cancellata la tappa in Florida gli altri 20 rinviati o virtuali auguri al presidente anche dallo sfidante Maiden che ha cancellato gli spot negativi contro il rivale la campagna del Tycoon però non fa lo stesso un allevatore risulta disperso nel cuneese dove sarebbe stato travolto dalla piena dei fiumi sul Colle di Tenda nel tunnel salvate 5 persone frane ed ...