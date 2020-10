Tutto in 30′, la Paganese crolla al Torre contro la Ternana (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Crollo della Paganese nella sfida casalinga contro la Ternana, alla fine la sfida termina sul tre a zero per i rossoverdi. Bastano otto minuti alla formazione ospite per sbloccare il punteggio grazie a Vantaggiato che non ha alcuna difficoltà a spedire la sfera in fondo al sacco. Passano pochi minuti e la Ternana trova anche la via del raddoppio con Damian. Ancora una volta da rivedere la fase difensiva della formazione azzurrostellata. Infine, a chiudere questa prima frazione di gioco da incubo per i campani, al 38′ arriva anche la terza rete ospite con Falletti. Nella ripresa non c’è più gara, la compagine ospite deve solo gestire il punteggio contro una Paganese che ci ha messo volontà ma ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Crollo dellanella sfida casalingala, alla fine la sfida termina sul tre a zero per i rossoverdi. Bastano otto minuti alla formazione ospite per sbloccare il punteggio grazie a Vantaggiato che non ha alcuna difficoltà a spedire la sfera in fondo al sacco. Passano pochi minuti e latrova anche la via del raddoppio con Damian. Ancora una volta da rivedere la fase difensiva della formazione azzurrostellata. Infine, a chiudere questa prima frazione di gioco da incubo per i campani, al 38′ arriva anche la terza rete ospite con Falletti. Nella ripresa non c’è più gara, la compagine ospite deve solo gestire il punteggiounache ci ha messo volontà ma ...

