Tu Si Que Vales 2020: Max ebbasta (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 3 ottobre 2020, abbiamo visto anche Max ebbasta, istruttore di cani 58enne. Max si è esibito cantando “Fenomeno” di Fabri Fibra, divertendo molto il pubblico. Anche per lui, inevitabile la Scuderia Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Max e basta nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera. video Max ebbasta a Tu sì que Vales 2020 (in arrivo) first ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) Nella quarta puntata di Tu Si Quedi stasera, 3 ottobre, abbiamo visto anche Max, istruttore di cani 58enne. Max si è esibito cantando “Fenomeno” di Fabri Fibra, divertendo molto il pubblico. Anche per lui, inevitabile la Scuderia Scotti. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di Max e basta nella puntata di Tu Si Quedi stasera.Maxa Tu sì que(in arrivo) first ...

sofvlling : ma che fregno il tizio di questa esibizione di tu si que vales aiutooo - Federica243 : RT @iam_alessiaaa: e anche stasera si guarda tu si que vales non per i talenti. #tusiquevales - Federica243 : RT @R0B100: Comunque anch’io bevo l’acqua ma non vado a tu si que vales, sono umile #tusiquevales - queenimri : ma sono l’unica che sta guardando tu si que vales e non il grande fratello? - MicheleSpione1 : @BoccaliL @MasterAb88 Speriamo che tu si que vales vinca comunque, sai che risate che farei -