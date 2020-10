Trump in ospedale, ma rassicura: “Sto bene” (Di sabato 3 ottobre 2020) Trump trasferito al Walter Reed Medical Center. Febbre, ma nessun problema respiratorio, come assicurato dalla Casa Bianca Il presidente Donald Trump, da poco scopertosi positivo al Covid, insieme alla first lady Melania Trump, viene trasferito all’ospedale militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, nel Maryland. Trump si sottoporrà a un trattamento sperimentale ancora non in commercio. Alle sei di pomeriggio del 3 Ottobre, il presidente e la First Lady sono stati visti salire sull’elicottero Marinel, direzione Walter Reed Medical Center, Maryland. Il presidente, coperto in volto da una maschera nera, ha così commentato il ricovero con un tweet: “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale, ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020)trasferito al Walter Reed Medical Center. Febbre, ma nessun problema respiratorio, come assicurato dalla Casa Bianca Il presidente Donald, da poco scopertosi positivo al Covid, insieme alla first lady Melania, viene trasferito all’militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, nel Maryland.si sottoporrà a un trattamento sperimentale ancora non in commercio. Alle sei di pomeriggio del 3 Ottobre, il presidente e la First Lady sono stati visti salire sull’elicottero Marinel, direzione Walter Reed Medical Center, Maryland. Il presidente, coperto in volto da una maschera nera, ha così commentato il ricovero con un tweet: “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in, ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo ...

Agenzia_Ansa : #Covid: #Trump trasportato in ospedale. La Casa Bianca: 'Ci resterà alcuni giorni su consiglio dei medici come mi… - Adnkronos : #Trump ricoverato in ospedale - Agenzia_Ansa : #Covid, #Trump ricoverato in ospedale per precauzione, non ci sarà un trasferimento di poteri al vicepresidente Pen… - ettorre72 : RT @cicciogia: Abbiamo Trump in ospedale e #Salvini in tribunale. Il 2020 comincia a farsi perdonare. #Catania - mauvAsia : RT @cicciogia: Abbiamo Trump in ospedale e #Salvini in tribunale. Il 2020 comincia a farsi perdonare. #Catania -