Traffico Roma del 03-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto in apertura un invito alla prudenza per pioggia accompagnata e localmente da vento forte su gran parte del territorio code peradesso sulla via Cassia tra il raccordo è via dei due punti nelle due direzioni incolonnamento E anche sulla via trionfale tra il raccordo è via Fratelli Gualandi in direzione del centro possibili difficoltà di circolazione per un incidente in via di baccanello altezza incrocio con via orrea incidente anche in via Anagnina altezza incrocio con via bellicia in pieno svolgimento una manifestazione in piazza di Monte citorio termine previsto per le 13 una notizia sul trasporto pubblico le linee bus 49911 e 980 sono limitate al capolinea stazione Monte Mario non raggiungono quindi l’ospedale San Filippo Neri per l’elevata affluenza ...