Tale e quale show, Pago trionfa nei panni di Fabrizio Moro. Carlo Conti Campione negli ascolti (Di sabato 3 ottobre 2020) Straordinaria imitazione di Pago ieri sera a Tale e quale. Lo show di Rai1 condotto da Carlo Conti ancora una volta Campione d'ascolti del venerdi sera, con 3.782.191 con il 18,42, svela una ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) Straordinaria imitazione diieri sera a. Lodi Rai1 condotto daancora una voltad'del venerdi sera, con 3.782.191 con il 18,42, svela una ...

GuidoPalanza : RT @SantaFaustynaIT: 'Nessun uomo sulla terra, fosse pure un gran santo, ha una tale conoscenza di Dio, quale la possiede un angelo' v1332… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 03/10/2020 — Ascolti italiani di venerdì 2 ottobre 2020: 3,7 milioni (18,4%) per Tale e Quale Sho… - Gianna43851140 : Il momento più bello di tale e quale la telefonata in diretta a sorpresa di Raffaella che bello risentirla - Llukas79 : RT @Corvonero75: - Bisogna abituarsi alla 'nuova normalità' dove tutto sarà diverso rispetto a prima. +Anche la cazzata del debito pubblico… - Andrea__78XM : RT @CacciaDominioni: Farò il terzo grado a mio figlio: se scopro che succede anche nella sua classe, pianterò una grana tale e quale a quel… -