Spider-Man 3 | una teoria vuole il ritorno di Andrew Garfiled

Leggi su tuttotek

(Di sabato 3 ottobre 2020) Ildi Jamie Foxx nel ruolo di Electro in-Man: Homecoming 3 suggerisce il possibilediGarfield-Man 3 potrebbe aprire le porte allo-Verse, la classica storia a fumetti che ha unito varie versioni dell’Uomo Ragno provenienti da differenti dimensioni. È di poche ore fa la notizia deldi Jamie Foxx nei panni di Electro nel franchise di-Man, ruolo che aveva già interpretato in The Amazing-Man 2 della Sony. Naturalmente l’annuncio della news ha portato a numerose speculazione da parte del fandom su cosa questo potrebbe significare per i prossimi film di-Man e per il futuro del personaggio nell’MCU. La possibilità ...