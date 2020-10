Palermo | Boscaglia | “Potenza squadra che sta bene ma mi aspetto progressi”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 3 ottobre 2020) Sarà il Potenza l'avversario delche scenderà in campo al Barbera domani. Il tecnico rosanero Robertoha presentato la sfida della seconda giornata di Serie C. "Il Potenza è unache ha una buona condizione fisica e mentale. Un buon mix tra giovani e calciatori esperti che sanno già come muoversi in campo. Per noi non sarà facile ma miprogressi fisici e tattici. Senza una eccessiva pressione di un match da vincere per forza, noi in campo andremo con la voglia di portare a casa l'intera posta in palio. Per vedere il verobisogna aspettare un pò e noi stiamo facendo le valutazioni che dovevamo fare un mese fa. I calciatori si conoscono adesso tra di loro e dobbiamo essere bravi a fare più punti possibile. Abbiamo ...