(Di sabato 3 ottobre 2020) Allerta per dissesto idrogeologico in Piemonte.undelin Valle d’Aosta. Due dispersi nel Cuneese e nel Vercellese. Si cerca una comitiva di escursionisti tedeschi. Acqua alta a Venezia, il Mose funziona

LaStampa : Nord Ovest travolto dal maltempo. Morto un vigile del fuoco - Tomas1374 : Nord Ovest travolto dal maltempo. Morto un vigile del fuoco - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: #Maltempo - L'intensa perturbazione responsabile dell'intensa fase di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest si sta spostand… - meteonetwork : RT @Pre_Temp: ?? Accumuli importanti al Nord Ovest, con picchi che tra #Piemonte e #Liguria superano 200 mm dalla mezzanotte. ?? Fonte mapp… - Ettore572 : RT @iconameteo: #Maltempo - L'intensa perturbazione responsabile dell'intensa fase di maltempo che ha colpito il Nord-Ovest si sta spostand… -

