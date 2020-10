“Non sbaglio a dire ‘ricchio*e’ e non mi scuso”. Spirlì replica a Anpi e “lobby froc*a” (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott – “Devo chiedere scusa a qualcuno per le mie parole? Assolutamente no, dovrei riceverle io le scuse“. Così il vicepresidente leghista della Regione Calabria Nino Spirlì, assessore alla Cultura della giunta Santelli, torna sulle polemiche per aver rivendicato termini, come “ricchione”, “negro” e “zingaro”, parlando anche di “lobby frocia”, durante un convegno della Lega a Catania, venerdì scorso. “Io sto solo dicendo che ci sono parole che vanno tutte quante tutelate, usarle è a discrezione delle persone, ma non si può vietare agli italiani di usare il dizionario, vale per ‘ricchione’ e tutti gli altri termini”, sostiene convinto Spirlì parlando con l’AdnKronos. Da Anpi, “lobby frocia” e sinistra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Catania, 3 ott – “Devo chiedere scusa a qualcuno per le mie parole? Assolutamente no, dovrei riceverle io le scuse“. Così il vicepresidente leghista della Regione Calabria Nino Spirlì, assessore alla Cultura della giunta Santelli, torna sulle polemiche per aver rivendicato termini, come “ricchione”, “negro” e “zingaro”, parlando anche di “lobby frocia”, durante un convegno della Lega a Catania, venerdì scorso. “Io sto solo dicendo che ci sono parole che vanno tutte quante tutelate, usarle è a discrezione delle persone, ma non si può vietare agli italiani di usare il dizionario, vale per ‘ricchione’ e tutti gli altri termini”, sostiene convinto Spirlì parlando con l’AdnKronos. Da, “lobby frocia” e sinistra ...

