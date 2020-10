"Margini per un rinvio?". De Laurentiis-Agnelli, telefonata sul coronavirus: il Napoli attende, la Juve si preoccupa (Di sabato 3 ottobre 2020) La Serie A attende col fiato sospeso l'esito del terzo giro di tamponi del Napoli: l'esito è atteso per il pomeriggio di sabato 3 ottobre, dopo che al secondo giro era emersa la positività al coronavirus di Zielinski (e di un membro dello staff). Non manca l'apprensione all'interno del club partenopeo visto quanto accaduto al Genoa, che nel giro di pochi giorni è diventato un vero e proprio focolaio. Si teme ovviamente che possano essere rilevati altri contagi, il tutto con la sfida con la Juventus in programma per domenica sera: il buonsenso richiederebbe il rinvio a prescindere dall'esito dei tamponi, perché se poi dopo la partita il Napoli dovesse fare la fine del Genoa, allora anche la Juve si ritroverebbe con il contagio dentro casa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) La Serie Acol fiato sospeso l'esito del terzo giro di tamponi del: l'esito è atteso per il pomeriggio di sabato 3 ottobre, dopo che al secondo giro era emersa la positività aldi Zielinski (e di un membro dello staff). Non manca l'apprensione all'interno del club partenopeo visto quanto accaduto al Genoa, che nel giro di pochi giorni è diventato un vero e proprio focolaio. Si teme ovviamente che possano essere rilevati altri contagi, il tutto con la sfida con lantus in programma per domenica sera: il buonsenso richiederebbe ila prescindere dall'esito dei tamponi, perché se poi dopo la partita ildovesse fare la fine del Genoa, allora anche lasi ritroverebbe con il contagio dentro casa. ...

capuanogio : Dopo la notizia della positività di #Zielinski, #ADL ha telefonato ad #Agnelli per verificare se ci fossero margini… - AlexJuventina34 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??DeLaurentiis ha chiamato Agnelli. Teme che la Juve possa contagiarsi e in vista della Champions non è il massimo.… - MaristinaG : RT @AzzurraBarbuto: Il papa avrebbe subito un piccolo furterello: oltre 20 milioni di euro. Spiccioli per il pontefice. Facile predicare l’… - MNdatv : RT @AzzurraBarbuto: Il papa avrebbe subito un piccolo furterello: oltre 20 milioni di euro. Spiccioli per il pontefice. Facile predicare l’… - BrunoGiovanni6 : RT @NonSoloJuve: ?? ?? ??DeLaurentiis ha chiamato Agnelli. Teme che la Juve possa contagiarsi e in vista della Champions non è il massimo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Margini per "Ci sono margini per intervenire" LA NAZIONE SPADAFORA: "Ancora prudenza, dal 15 ottobre..."

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a margine di una visita alla sede della Fondazione ... Credo che forse l’idea sarà quella, ancora per un’altra settimana, fino al 15 ottobre, ...

A Saluzzo, a ottobre la mostra "Inquadriamoci: la bellezza della fragilità"

Persone che l’inerzia della società può relegare ai margini stavolta si sono ritrovate al centro: al centro di un quadro nato per gioco ma soprattutto al centro di un processo di animazione socio ...

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a margine di una visita alla sede della Fondazione ... Credo che forse l’idea sarà quella, ancora per un’altra settimana, fino al 15 ottobre, ...Persone che l’inerzia della società può relegare ai margini stavolta si sono ritrovate al centro: al centro di un quadro nato per gioco ma soprattutto al centro di un processo di animazione socio ...