Lazio, Lazzari non ci sta: “Noi grandi con l’Atalanta. Ma quattro gol su cinque tiri per loro…” (Di sabato 3 ottobre 2020) La Lazio si lecca le ferite dopo la clamorosa e netta sconfitta contro l'Atalanta. I biancocelesti erano attesi a un compito non semplice contro i nerazzurri, ma confidavano nel fattore campo per poter contenere lo strapotere fisico della formazione di Gian Piero Gasperini. Il 4-1 finale è un macigno che pesa notevolmente sul morale della squadra.CINISMOL'esterno Manuel Lazzari ha spiegato il suo punto di vista sulla disfatta dell'Olimpico di Roma ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una grande partita, loro sono stati cinici. cinque tiri, quattro gol. Il risultato è davvero pesante, ma possiamo rifarci domenica in casa con l'Inter. Quest'anno si sono rinforzati ancor di più, affronteremo una squadra tosta. Noi siamo la Lazio, sappiamo di avere una grande rosa, in ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Lasi lecca le ferite dopo la clamorosa e netta sconfitta contro l'Atalanta. I biancocelesti erano attesi a un compito non semplice contro i nerazzurri, ma confidavano nel fattore campo per poter contenere lo strapotere fisico della formazione di Gian Piero Gasperini. Il 4-1 finale è un macigno che pesa notevolmente sul morale della squadra.CINISMOL'esterno Manuelha spiegato il suo punto di vista sulla disfatta dell'Olimpico di Roma ai microfoni di DAZN: "Abbiamo fatto una grande partita, loro sono stati cinici.gol. Il risultato è davvero pesante, ma possiamo rifarci domenica in casa con l'Inter. Quest'anno si sono rinforzati ancor di più, affronteremo una squadra tosta. Noi siamo la, sappiamo di avere una grande rosa, in ...

