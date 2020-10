Juventus-Napoli 4 ottobre ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 3 ottobre 2020) Giornata di big match in serie A e dopo Lazio-Inter in serata allo Stadium primo confronto tra altre due squadre che potrebbero giocarsi lo scudetto come Juve e. Luci e ombre per i bianconeri nel 2-2 contro la Roma nel quale sono riemersi antichi difetti difensivi, la squadra di Gattuso ha iniziato il campionato … InfoBetting: Scommesse Sportive e