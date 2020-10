Elisa Isoardi con Todaro: Ballando 3 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 3 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice Elisa Isoardi, di nuovo con lo storico ballerino Raimondo Todaro, che la settimana scorsa era assente per un’operazione alla appendicite ed è ancora in fase di ripresa, ma ha voluto ad ogni costo ballare. Per la coppia un sensuale Valzer sulle note di La Cura di Franco Battiato. Elisa Isoardi: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una performance toccante, ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 3 ottobre 2020) La terza puntata dicon le Stelledi stasera, 3, in onda su Rai1, ha mostrato anche la conduttrice, di nuovo con lo storico ballerino Raimondo, che la settimana scorsa era assente per un’operazione alla appendicite ed è ancora in fase di ripresa, ma ha voluto ad ogni costo ballare. Per la coppia un sensuale Valzer sulle note di La Cura di Franco Battiato.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Una performance toccante, ...

