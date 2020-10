Donna incinta coinvolta in un grave incidente: i medici hanno fatto nascere due gemellini (Di sabato 3 ottobre 2020) Un maschietto ed una femminuccia, gemelli, sono venuti al mondo con parto cesareo dopo un intervento d’urgenza dei medici su una Donna seriamente ferita in seguito ad un incidente in moto Con un parto cesareo d’urgenza i medici sono riusciti a far nascere due gemelli portati in grembo da una Donna coinvolta in un grave … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) Un maschietto ed una femminuccia, gemelli, sono venuti al mondo con parto cesareo dopo un intervento d’urgenza deisu unaseriamente ferita in seguito ad unin moto Con un parto cesareo d’urgenza isono riusciti a fardue gemelli portati in grembo da unain un… L'articolo NewNotizie.it.

MariZar8 : RT @CesareSacchetti: Australia. Un manipolo di poliziotti la assale. Non è una pericolosa criminale. È una donna incinta che inizia anche a… - DavidTosto : Una donna incinta si sveglia ed esce dalla sua stanza. Va al frigo e apre una scatola di tonno, una soda, uno yogu… - marilenamafe : RT @CesareSacchetti: Australia. Un manipolo di poliziotti la assale. Non è una pericolosa criminale. È una donna incinta che inizia anche a… - Cuoredifango : RT @CesareSacchetti: Australia. Un manipolo di poliziotti la assale. Non è una pericolosa criminale. È una donna incinta che inizia anche a… - AndreaPivari1 : RT @CesareSacchetti: Australia. Un manipolo di poliziotti la assale. Non è una pericolosa criminale. È una donna incinta che inizia anche a… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna incinta Bari, scontro tra moto e due auto: donna incinta ferita ha partorito 2 gemelli La Gazzetta del Mezzogiorno Migranti, 75 in arrivo al porto di Roccella Jonica: a bordo 2 bambini e 3 donne incinte

Una barca a vela con a bordo 75 migranti di diversa nazionalità è stata intercettata questo pomeriggio dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica in mare aperto ed è attesa in serata al porto delle Gra ...

Gattinoni-Ciresa: domenica e lunedì il voto decisivo. La guida al ballottaggio

Domenica e lunedì lecchesi di nuovo ai seggi per eleggere il nuovo sindaco di Lecco Ballottaggio Gattinoni-Ciresa: quando, dove e come votare. Una guida per il cittadino LECCO – Dopo una lunga campagn ...

Una barca a vela con a bordo 75 migranti di diversa nazionalità è stata intercettata questo pomeriggio dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica in mare aperto ed è attesa in serata al porto delle Gra ...Domenica e lunedì lecchesi di nuovo ai seggi per eleggere il nuovo sindaco di Lecco Ballottaggio Gattinoni-Ciresa: quando, dove e come votare. Una guida per il cittadino LECCO – Dopo una lunga campagn ...