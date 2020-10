Coronavirus, Trump in ospedale con la febbre: “Credo di stare bene” (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO – Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri, dopo che in mattinata Trump e Melania erano risultati positivi al coronavirus. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il presidente ha la febbre ma le sue condizioni sono stabili. Leggi su dire (Di sabato 3 ottobre 2020) MILANO – Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, è ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed Medical Center di Bethesda, in Maryland. Il ricovero è avvenuto nella serata di ieri, dopo che in mattinata Trump e Melania erano risultati positivi al coronavirus. Secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, il presidente ha la febbre ma le sue condizioni sono stabili.

matteosalvinimi : #Salvini: Trump positivo al coronavirus: che schifo quelli che, anche in Italia, godono delle malattie e disgrazie… - ilpost : Donald Trump è risultato positivo al coronavirus - HuffPostItalia : Donald Trump e Melania positivi al coronavirus: 'Siamo in quarantena' - camila_turriani : La positività di Trump al coronavirus scompiglia i mercati: giù petrolio, euro e dollaro - SpaghettiScien1 : Ma come #Trump? Non bastava uno shottino di candeggina con una spruzzata di idrossiclorochina? -