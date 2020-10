Coronavirus, la città di Madrid è stata chiusa (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalle ore 22 di ieri, venerdì 2 ottobre 2020, in Spagna sono entrate in vigore le nuove norme adottate dal governo per limitare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Madrid e altre nove città della comunità autonoma di Madrid sono state “chiuse”: 4,8 milioni di persone – abitanti della capitale e di Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles e Alcalá de Henares – non possono più uscire dai propri centri urbani, a meno di avere motivi essenziali (lavoro, scuola e salute). Stabilito anche il divieto di entrata. In pratica un secondo e parziale lockdown deciso dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la “seconda ondata” dell’epidemia. Il lockdown è stato imposto ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Dalle ore 22 di ieri, venerdì 2 ottobre 2020, in Spagna sono entrate in vigore le nuove norme adottate dal governo per limitare la diffusione dell’epidemia die altre nove città della comunità autonoma disono state “chiuse”: 4,8 milioni di persone – abitanti della capitale e di Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles e Alcalá de Henares – non possono più uscire dai propri centri urbani, a meno di avere motivi essenziali (lavoro, scuola e salute). Stabilito anche il divieto di entrata. In pratica un secondo e parziale lockdown deciso dal governo di Pedro Sánchez per affrontare la “seconda ondata” dell’epidemia. Il lockdown è stato imposto ...

Twiperbole : Ricordiamo obbligo di mascherina all’aperto nel centro di #Bologna: ??sabato ??domenica ??venerdì dalle 18 ??non indoss… - CapitanAchab : RT @Twiperbole: Ricordiamo obbligo di mascherina all’aperto nel centro di #Bologna: ??sabato ??domenica ??venerdì dalle 18 ??non indossarla cor… - MuredduGiovanni : RT @lucabattanta: E invece il virus c'era già in alcune città a dicembre... - FronteraPaola : RT @Twiperbole: Ricordiamo obbligo di mascherina all’aperto nel centro di #Bologna: ??sabato ??domenica ??venerdì dalle 18 ??non indossarla cor… - checcomontanari : RT @Twiperbole: Ricordiamo obbligo di mascherina all’aperto nel centro di #Bologna: ??sabato ??domenica ??venerdì dalle 18 ??non indossarla cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus città Coronavirus: a Milano città 110 positivi in 24 ore Affaritaliani.it