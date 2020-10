Cagliari, Di Francesco: “Atalanta seria candidata allo scudetto. Godin gioca” (Di sabato 3 ottobre 2020) Conferenza stampa per Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, che domani sfiderà l'Atalanta nella terza sfida di campionato di Serie A. Il mister rossoblù ha presentato l'importante sfida che si giocherà a Bergamo con fischio d'inizio alle 12.30.Atalanta-Cagliari, parla Di Francescocaption id="attachment 1027185" align="alignnone" width="459" Di Francesco, getty images/caption"Se la situazione del coronavirus puà condizionare questo avvio di campionato? Sicuramente è una situazione difficilissima e particolare per quanto riguarda l'Italia e non solo del calcio, ma noi facciamo parte del sociale: si vive e nonostante i tanti controlli, può succedere anche a noi, per questo anche io sono preoccupato".E sull'Atalanta: "Affrontiamo sicuramente una ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Conferenza stampa per Eusebio Di, allenatore del, che domani sfiderà l'Atalanta nella terza sfida di campionato di Serie A. Il mister rossoblù ha presentato l'importante sfida che si giocherà a Bergamo con fischio d'inizio alle 12.30.Atalanta-, parla Dicaption id="attachment 1027185" align="alignnone" width="459" Di, getty images/caption"Se la situazione del coronavirus puà condizionare questo avvio di campionato? Sicuramente è una situazione difficilissima e particolare per quanto riguarda l'Italia e non solo del calcio, ma noi facciamo parte del sociale: si vive e nonostante i tanti controlli, può succedere anche a noi, per questo anche io sono preoccupato".E sull'Atalanta: "Affrontiamo sicuramente una ...

