Buono scuola al via le domande dal 5 ottobre, ecco tutte le informazioni (Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana anche quest'anno ha dato il via al Buono scuola. Dalle ore 12.00 del 5 ottobre fino alle ore 12.00 di giovedì 26 novembre è possibile presentare le domande. Un intervento spiega il presidente di 24 milioni di euro per garantire la libertà educativa delle famiglie. Buono scuola dal 5 ottobre Per poter presentare le domande bisogna accedere alla piattaforma http://www.bandi.regione.lombardia.it/ con il codice SPID o il codice PIN utilizzando la CSN ovvero la carta nazionale dei Servizi. Potranno fare domanda tutte le famiglie lombarde con i figli iscritti alla scuola paritaria ( dalla primaria alla secondaria di secondo grado) e con un ...

