Ballando con le stelle 2020 | terza puntata – Vincitore e classifica – 3 ottobre

Leggi su giornal

(Di domenica 4 ottobre 2020)con leritorna con lail 3, come sempre nel prime-time di Rai 1. Milly Carlucci muove le fila di una pista in cui i concorrenti in gara si contendono il primo posto. Chi è ildi questa serata? Ladefinitiva parla chiaro: è Alessandra Mussolini a vincere, sbaragliando la concorrenza. L’eliminato di oggi è Ninetto Davoli, dopo uno spareggio con Catalani che passa al 71%. La scorsa settimana è stata la coppia di Barbara Bouchet e Stefano Oradei a lasciare la pista.con le– Ballerina per una notte La ballerina per una notte questa ...