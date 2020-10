Al Gf VIP 5 arrivano gli avvocati di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci minacciosa: “Ora vomito tutto” (Di sabato 3 ottobre 2020) E alla fine la guerra non è più una guerra fredda fatta di panni sporchi lavati in casa. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore a tre anni dalla fine del loro matrimonio, parlano apertamente, anche troppo forse, di questa relazione. Lei dalla casa del Grande Fratello VIP 5 lo accusa di esser stato perennemente assente, di non aver mai trovato il modo e il tempo di passare dei giorni da sola con lei in oltre 13 anni di matrimonio. Non solo, rivela che anche il giorno del funerale di sua madre è stato capace di mettere al primo posto il lavoro, rintracciando in questo atteggiamento, i motivi di una crisi mai più risanata. Briatore fa scrivere ai suoi avvocati, smentendo di essere stato assente il giorno del funerale ma fa anche altro. Rilascia una intervista a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 ottobre 2020) E alla fine la guerra non è più una guerra fredda fatta di panni sporchi lavati in casa.a tre anni dalla fine del loro matrimonio, parlano apertamente, anche troppo forse, di questa relazione. Lei dalla casa del Grande Fratello VIP 5 lo accusa di esser stato perennemente assente, di non aver mai trovato il modo e il tempo di passare dei giorni da sola con lei in oltre 13 anni di matrimonio. Non solo, rivela che anche il giorno del funerale di sua madre è stato capace di mettere al primo posto il lavoro, rintracciando in questo atteggiamento, i motivi di una crisi mai più risanata.fa scrivere ai suoi, smentendo di essere stato assente il giorno del funerale ma fa anche altro. Rilascia una intervista a ...

DanyPower24 : RT @la_pausapranzo: #Almanacco del #1ottobre E’ il 275° giorno dell’anno. Ne mancano 91. #Aforisma del giorno: Correre qua e là non ti se… - la_pausapranzo : #Almanacco del #1ottobre E’ il 275° giorno dell’anno. Ne mancano 91. #Aforisma del giorno: Correre qua e là non t… - tizianaceccomar : @francyb09 @AntonellaTrott6 @Micio_Theo Can avra insistito per provare ad uscire ma erano purtroppo incontrollabili… - vaielettrico : Il più cliccato su @vaielettrico/ #Volkswagen spinge sulla ID.3, tra Vip e test di durata. E arrivano le prime ind… - vaielettrico : La #Volkswagen spinge forte sulla ID.3, con consegne a Vip e test di durata. E arrivano le prime indicazioni dai cl… -