Vomito tutto Gregoraci | una minaccia per Briatore? Reazione brutale dopo questa clip | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Chi si aspettava una Elisabettapronta ad abbassare la testa dinanzi alle dichiarazioni di Flavioè rimasto deluso. Al Grande Fratello Vip l'ex moglie è stata messa al corrente da Alfonso Signorini delle bombe che mister Billionaire le ha lanciato da un'intervista al Fatto Quotidiano. “Vuole essere indipendente? Rinunci a quello che le passo”, è stata una delle frasi che ha fatto scattare come una molla la. “Ma io qua”, è stata la sua primainfuocata: “Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni. Tutte le cose che dice lui le ho perse quando ci siamo separati, e comunque i panni sporchi si lavano in casa. E poi io ho sempre lavorato, non ho mai smesso anche quando ...