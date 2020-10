Verissimo, Roberto Giacobbo da Silvia Toffanin: “Ero a un passo dalla fine” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roberto Giacobbo si confessa a Verissimo, raccontando di aver contratto il Coronavirus e di aver vissuto momenti molto difficili. “Sono stato in rianimazione – ha detto a Silvia Toffanin -. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”. Roberto Giacobbo ha spiegato di aver scoperto di essere affetto da Covid-19 diversi mesi fa: “È successo il 5 marzo – ha rivelato nello studio di Verissimo -. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non ... Leggi su dilei (Di venerdì 2 ottobre 2020)si confessa a, raccontando di aver contratto il Coronavirus e di aver vissuto momenti molto difficili. “Sono stato in rianimazione – ha detto a-. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a unfine”.ha spiegato di aver scoperto di essere affetto da Covid-19 diversi mesi fa: “È successo il 5 marzo – ha rivelato nello studio di-. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non ...

