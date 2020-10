Trasporti | Callari | pronti rescindere contratto se servizio non parte

Leggi su udine20

(Di sabato 3 ottobre 2020) È l’ultimatum che l’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano, ha espresso oggi durante la riunione a Udine, nella sede della Regione, con 8 dei 9 Comuni (Latisana, Lignano Sabbiadoro, Cassacco, Tarcento, Treppo Grande, Codroipo, Mereto di Tomba e Campoformido) che non hanno potuto avviare ildi trasporto pubblico scolastico o che lo hanno attivato in emergenza per buona volontà dei sindaci ma con carenza di documenti che devono essere completati, a seguito delle gravi inadempienze contestate alla ditta aggiudicatrice della gara svolta dalla Centrale unica di committenza regionale (Cuc). All’incontro erano presenti anche i rappresentanti della stessa ditta Tundo Vincenzo spa, che ha sede legale a Lecce. “Questo incontro è stato voluto per far sentire la voce dei sindaci e rimarcare ...