SP Valle dei Santi, Ciacciarelli: petizione per messa in sicurezza (Di venerdì 2 ottobre 2020) Roma – "Questa mattina sono stato tra la gente, al mercato di Sant'Apollinare. Tanta partecipazione alla raccolta firme che abbiamo organizzato in favore di un intervento immediato di messa in sicurezza della strada provinciale della Valle dei Santi. Sono anni che lo chiediamo, che ci battiamo per questo, ma l'ente provinciale governato dal Centrosinistra e' sordo al bisogno di sicurezza dei cittadini! Noi non ci stiamo piu'." "La Lega stara' sui territori, insieme alle persone per lottare affinche' venga garantita anche su quel tratto l'incolumita' degli automobilisti che si trovano a percorrerla. La grande affluenza di oggi, insieme con gli amministratori Antonello D'Abrosca, Raffaele Broccoli ed Elena e Luigi Scittarelli, ...

Ultime Notizie dalla rete : Valle dei Appello in Spagna per salvare la croce della Valle dei caduti dalla furia laicista Tempi.it Maledetta politica. Giuseppe Conte tira a campare, l'Italia può tirare le cuoia

"Meglio tirare a campare che tirare le cuoia", la celebre massima di Giulio Andreotti sembra esser stata fatta propria da Giuseppe Conte. Ci si chiede, allora, fino a quando il Paese se lo potrà perme ...

Coronavirus, altri 12 casi in Valle d'Aosta con 253 tamponi

AOSTA. Sale di dodici il conteggio dei nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Valle d'Aosta negli ultimi due giorni. Tre sono stati scoperti grazie alle attività di screening. Il totale ...

