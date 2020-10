Sorteggi Europa League in tv e in streaming il 2 ottobre (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sorteggio Champions League su Sky e 20 il 1 ottobre dalle 17, su Sky venerdì 2 alle 13 il Sorteggio di Europa League Entrano nel vivo le coppe europee e dopo la fase preliminare che ha permesso di definire tutte le squadre che parteciperanno alla Champions League e all’Europa League 2020/21 è arrivato il momento di definire i gironi di entrambe le competizioni. Inter, Lazio, Juventus e Atalanta conosceranno le proprie avversarie giovedì 1 ottobre alle 17:00 in diretta sul canale 20 in chiaro (anche in streaming su mediasetplay), su Sky Sport Football e Sky Sport 24, in streaming su Now Tv, con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Il giorno ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 2 ottobre 2020)o Championssu Sky e 20 il 1dalle 17, su Sky venerdì 2 alle 13 ilo diEntrano nel vivo le coppe europee e dopo la fase preliminare che ha permesso di definire tutte le squadre che parteciperanno alla Championse all’2020/21 è arrivato il momento di definire i gironi di entrambe le competizioni. Inter, Lazio, Juventus e Atalanta conosceranno le proprie avversarie giovedì 1alle 17:00 in diretta sul canale 20 in chiaro (anche insu mediasetplay), su Sky Sport Football e Sky Sport 24, insu Now Tv, con Mario Giunta, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Il giorno ...

