Sampdoria | Ranieri | «Fatto una bellissima partita Su Ramirez…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Claudio, allenatore della, ha parlato dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ecco le sue parole Claudio, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Le sue parole. PRESTAZIONE – «Non doveva servire un periodo di rodaggio, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Mi è sembrato di vedere la stessa squadra del post-lockdown, seppur commettendo degli errori. Abbiamouna, i miei mi sono piaciuti». RAMIREZ – «Ho un bellissimo rapporto con lui. L’hogiocare perché non l’ho visto preoccupato. Rimarrà? Non lo so. Il mercato è assurdo durante il campionato, facciamolo prima così noi allenatori ...