Processo Asl Benevento | chiesta condanna per Nunzia De Girolamo

Per l'ex ministro e parlamentare di Forza Italia e del Nuovo Centro Destra, Nunzia De Girolamo, il pm del tribunale di Benevento ha chiesto una condanna a otto anni e tre mesi di reclusione nell'ambito del Processo che riguarda la gestione di appalti e consulenze esterne dell'Asl sannita. Con De Girolamo sono altri sette gli imputati chiamati a rispondere di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale: Luigi Barone e Giacomo Papa, all'epoca collaboratori dell'ex ministro; Michele Rossi, ex direttore generale dell'Asl di Benevento; Felice Pisapia, ex direttore amministrativo dell'Asl sannita; Gelsomino Ventucci, ex direttore sanitario della stessa Asl e Arnaldo Falato, ex responsabile budgeting presso l'Azienda sanitaria

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza della società Sds che si oppone al processo di internalizzazione del Cup dell'Asl di Taranto e ha, così, sospeso anche

