Pomeriggio 5, lite fra Barbara D’Urso e Soleil Sorge (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella trasmissione di “Pomeriggio 5”, è scoppiata una vera e propria lite fra la padrona di casa, Barbara D’urso e Soleil Sorge. Una vera e propria lite nella trasmissione di “Pomeriggio 5”: protagoniste sono state, la padrona di casa, Barbara D’Urso, e la giovane influencer, Soleil Sorge. LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNE, TINA CIPOLLARI: SENZA PAROLE … L'articolo Pomeriggio 5, lite fra Barbara D’Urso e Soleil Sorge Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 2 ottobre 2020) Nella trasmissione di “5”, è scoppiata una vera e propriafra la padrona di casa,D’urso e. Una vera e proprianella trasmissione di “5”: protagoniste sono state, la padrona di casa,D’Urso, e la giovane influencer,. LEGGI ANCHE—>UOMINI E DONNE, TINA CIPOLLARI: SENZA PAROLE … L'articolo5,fraD’Urso eCuriosauro.

MaddalenaDicec1 : RT @ladytrashh: #GFVIP comunque avete un po’ rotto con la lite tra k e stefy, è accaduta una settimana fa e tutt’oggi va ancora in onda su… - k1rmii : RT @ladytrashh: #GFVIP comunque avete un po’ rotto con la lite tra k e stefy, è accaduta una settimana fa e tutt’oggi va ancora in onda su… - ladytrashh : #GFVIP comunque avete un po’ rotto con la lite tra k e stefy, è accaduta una settimana fa e tutt’oggi va ancora in… - Ginko92_ : Ma sta lite è nel #daytime? Perché ho seguito la diretta tutto il pomeriggio e i ragazzi andavano d'amore e d'accor… - LaNotiziaQuoti : E' scatutira da futili motivi, legati a questioni di parcheggio, la lite avvenuta nel pomeriggio di ieri in via San… -