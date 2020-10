Palermo: soldi per sepolture, arrestato ex direttore cimitero dei Rotoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Palermo, 2 ott. (Adnkronos) - Su delega della Procura di Palermo, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato Cosimo De Roberto, ex direttore dei cimiteri cittadini, accusato di corruzione e concussione. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Lo scorso febbraio erano stati notificati 10 avvisi di garanzia e, contestualmente, eseguite diverse perquisizioni, sia all'interno del cimitero di Santa Maria dei Rotoli che nelle abitazioni degli indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire "pratiche anomale" all'interno degli uffici del cimitero e hanno documentato "condotte concussive e corruttive" a carico del direttore dei cimiteri. In particolare, secondo gli investigatori De Roberto, "dietro il pagamento di somme di denaro non ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 ottobre 2020), 2 ott. (Adnkronos) - Su delega della Procura di, i carabinieri del Nucleo investigativo hannoCosimo De Roberto, exdei cimiteri cittadini, accusato di corruzione e concussione. L'uomo è stato posto ai domiciliari. Lo scorso febbraio erano stati notificati 10 avvisi di garanzia e, contestualmente, eseguite diverse perquisizioni, sia all'interno deldi Santa Maria deiche nelle abitazioni degli indagati. Le indagini hanno permesso di scoprire "pratiche anomale" all'interno degli uffici dele hanno documentato "condotte concussive e corruttive" a carico deldei cimiteri. In particolare, secondo gli investigatori De Roberto, "dietro il pagamento di somme di denaro non ...

GDS_it : Soldi in cambio di sepolture: arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli di #Palermo - pizzico76 : Stamattina si sogna anche per questi motivi: - Iachini ha già allenato #Belotti a Palermo; - Cairo potrebbe vender… - Seicagna : Io che mi riprometto di non spendere soldi in cazzate visto che vado a Palermo tre giorni e dovrei tornare a casa:… - InsultoQ : RT @VangeloMatteo: Processo a Catania e Palermo per l'ex Ministro degli Interni #Salvini Non salverebbe nemmeno un bambino...Solo interessi… - LATOILET1 : RT @VangeloMatteo: Processo a Catania e Palermo per l'ex Ministro degli Interni #Salvini Non salverebbe nemmeno un bambino...Solo interessi… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo soldi Palermo: soldi per sepolture, arrestato ex direttore cimitero dei Rotoli Il Tempo Palermo: soldi per sepolture, arrestato ex direttore cimitero dei Rotoli

Palermo, 2 ott. (Adnkronos) - Su delega della Procura di Palermo, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato Cosimo De Roberto, ex direttore dei cimiteri cittadini, accusato di corruzione ...

Soldi in cambio di sepolture: arrestato l’ex direttore del cimitero dei Rotoli di Palermo

Arrestato l’ex direttore dei cimiteri di Palermo, Cosimo De Roberto : è accusato di corruzione e concussione. Su delega della Procura della Repubblica di ...

Palermo, 2 ott. (Adnkronos) - Su delega della Procura di Palermo, i carabinieri del Nucleo investigativo hanno arrestato Cosimo De Roberto, ex direttore dei cimiteri cittadini, accusato di corruzione ...Arrestato l’ex direttore dei cimiteri di Palermo, Cosimo De Roberto : è accusato di corruzione e concussione. Su delega della Procura della Repubblica di ...