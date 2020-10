“Non ti fare film”. Che botta al GF Vip: succede tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Cala il gelo nella casa (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fulvio Abbate aveva tuonato ieri contro Elisabetta Gregoraci. Lo aveva fatto attraverso un video messaggio arrivato all’interno della casa in cui la stigmatizzava come l’ape regina del Grande Fratello Vip. Parole che l’ex moglie di Flavio Briatore non aveva preso benissimo, rispondendo a tono dopo un’iniziale alzata di spalle. Non era stato l’unico Abbate a attaccare Elisabetta Gregoraci nella giornata di ieri. Prima era stata Karina Cascella a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, l’opinionista aveva usato termini furenti contro la showgirl, ricordando a casa la presenza di Nathan Falco e invitandola a tenere un comportamento meno prorompente. Parole che forse, in qualche modo, devono essere arrivate all’orecchio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Fulvio Abbate aveva tuonato ieri contro. Lo aveva fatto attraverso un video messaggio arrivato all’interno dellain cui la stigmatizzava come l’ape regina del Grande Fratello Vip. Parole che l’ex moglie di Flavio Briatore non aveva preso benissimo, rispondendo a tono dopo un’iniziale alzata di spalle. Non era stato l’unico Abbate a attaccaregiornata di ieri. Prima era stata Karina Cascella a Pomeriggio 5. Ospite di Barbara D’Urso, l’opinionista aveva usato termini furenti contro la showgirl, ricordando ala presenza di Nathan Falco e invitandola a tenere un comportamento meno prorompente. Parole che forse, in qualche modo, devono essere arrivate all’orecchio di ...

